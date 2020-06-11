聯發科(2454)今日舉辦股東會，由董事長蔡明介、執行長蔡力行主持，聯發科有信心儘管今年短期存在不確定因素，但對中長期的營運目標仍充滿信心，股東會今也通過每股配發現金股利10.5元。

蔡力行指出，去年聯發科持續強化在全球市場的競爭力，名列全球第15大半導體公司，第4大IC設計公司，並達到平衡且多元的產品與業務布局，財務績效更是有顯著的提升，全年合併營業收入淨額達到2462億元，合併毛利率從前年的38.5%提升到41.9%，營業利益金額較前一年成長近40%，合併營業利益率增加2.4個百分點。

蔡力行表示，邁入5G時代，聯發科與全球主要運營商緊密合作，並展現全球領先梯隊的技術能力，推出天璣1000系列5G單晶片，瞄準旗艦級手機，整合高效能ARM A77 CPU並支持雙載波聚合，提供業界在Sub-6GHz網路最高的4.7Gbps下載速度，未來將持續推出具高競爭力的5G產品支持各價格帶的手機，聯發科5G晶片已於去年底開始出貨、今年逐漸放量，並可望進入美國、歐洲、中國大陸與南韓等5G手機市場，在手機以外，聯發科的5G獨立數據晶片更成功跨入其他應用領域，宣布與Intel合作5G筆電開發，成為未來持續拓展市場的第一步。

除5G的逐步放量外，蔡力行表示，聯發科在電視晶片站穩全球市場領先地位，整合8K、AI、智慧語音等功能，提供領先業界的完整產品線，引領市場趨勢。在新技術與應用方面，聯發科也充分掌握雲端、AI等技術趨勢的發展，因應雲端計算興起的快速傳輸需求，提供客製化晶片給國際一線客戶的企業用伺服器、資料中心等應用，藉由聯發科擁有的豐富及堅強的IP組合，有信心持續推動AIoT、電源管理、客製化晶片及車用電子在全球市場上中長期的成長，此外，聯發科對研發的投入更是不遺餘力，去年研發費用達630億台幣，在台灣上市公司中名列前茅。

蔡力行強調，相信聯發科的技術與平台組合，能延續公司在全球市場的高競爭力，縱然今年有短期不確定因素，透過健全的財務結構，及與全球客戶在各類產品上的深度合作，聯發科對中長期的營運目標仍充滿信心。

聯發科也通過每股配發現金股利10.5元。

(時報資訊)