隨著全球解封、恢復拉貨，記憶儲存品牌廣穎(4973)5月營收3.03億元，相較4月增長約30.4%，但年減6.94%，今年前5個月營收15.86億元，較2019年同期成長約2.4%。

5月開始全球各地陸續傳出因疫情獲得控制而解封，廣穎電通遍布全球客戶也開始逐步恢復每週穩定拉貨頻率，加上疫情期間因宅經濟與在家工作型態所帶動的電商需求，帶動5月營收回溫。

2020年至今，產業景氣雖受疫情干擾，廣穎電通持續既有步調，積極耕耘「工控」、「B2B通路」及「電子商務平台」三大領域，並讓各產品線多元均衡發展，以及確保通路穩定。

面對未來，廣穎除持續進行「市場調整」與「產品結構多元化」策略，將投注更多心力專注工控領域，因應快速發展的5G、AI以及物聯網趨勢。廣穎近年持續深耕工控領域，無論在全系列工規大容量記憶體、NAND Flash產品，還是雲端管理平台建置，均已完備，準備迎接已然到來的5G時代商機。

(時報資訊)