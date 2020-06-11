全球陸續解封，投資人對經濟預期樂觀，全球股市擺脫陰霾，國際美元避險需求下降，而台股強勢上漲，外資偏向匯入，加上人民幣及韓圜走強，推動台幣走強。台北外匯經紀公司新台幣今早開貶走升，再勁揚逾1角，今早又升破29.6大關，最高匯價為29.58元，升值1.36角。強勁的外資匯入款，恐推升新台幣測29.5元心理關卡。

外資6月以來持續買超台股，且美國5月非農數據優於預期，風險情緒上升使台股與國際股市維持高檔。

此外，美國聯準會(Fed)於台北時間週四(11日)2時公布6月貨幣政策決議，維持聯邦基金利率(FFR)目標區間在0.00%-0.25% 不變，符合市場預期。Fed發布聲明：為支持授信流向家庭和企業，Fed未來幾個月會至少按目前步調增持美國公債和機構住宅和商業抵押擔保證券，以維持市場平穩運作。就中期而言，美國經濟面臨「龐大風險」，重申4月聲明的措詞。

(時報資訊)