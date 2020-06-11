地牛翻身，台北狂搖！根據氣象局最新資訊，今(11)日上午9時38分發生芮氏規5.2地震，震央在宜蘭縣政府東偏南方69.6公里處，即台灣東部海域，地震深度為87公里。地震觀測各地最大震度，宜蘭3級，花蓮、台北、南投、桃園、嘉義2級，台中、苗栗、台東、彰化、雲林1級。
氣象局指出，台灣東部外海發生規模5.2的地震，位置在台灣東部海域，深度有87公里，屬於比較深層的地震，從地震位置來看，應該是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊底下，在隱沒帶區域所造成地震，而此地震造成中南部以北出現1至3級不等震度。
氣象局表示，今年這個深度、範圍的地震是第一次，但以往年資料來看，每年這個地區都會有2、3次的機率發生。另氣象局也提醒，最近因為山區有雨，請民眾也要特別小心落石。
而台鐵表示，台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級強度，全線行車正常。
此次地震在台北市信義區也達到2級震度，辦公大樓搖晃明顯，相當有感，而網友也在PTT上熱烈討論，除了立即出現16條有關「地震」的貼文之外，許多人都表示，「台北搖好大呀 怕怕」、「台北有感」、「是大屯火山爆發？」。
(中時電子報)
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