東京奧運組委會主席、日本前首相森喜朗昨日表示，為了節省開支，明年東京奧運會不會看到「盛大」場面了。

森喜朗說，為了對抗新冠肺炎疫情以及節省開支，明年東京奧運會不會出現「盛大」場面，而是一次簡化版本的奧運會，組委會接下來將與國際各單項總會、各國奧會、轉播單位和所有贊助商重新溝通協調，確保成功舉辦這屆奧運會。

東京奧運組委會向國際奧會提交一份進度報告，內容的兩大方針就是簡化舉辦奧運以及採取一切必要措施阻絕新冠肺炎。

東京奧運組委會為了完成這兩點方針，打算要求所有贊助商和相關團體能夠減少赴日人數，至於「簡化」的意義則是可能縮減比賽場館的服務志工，甚至還將討論是否保留非奧運相關的設施。

至於東京奧運組委會所言的優化代表團，是否要求各國代表團縮減人數，除了運動員外，教練、團本部人員都可能被迫減少，而森喜朗表示不再看到「盛大」場面，指的就是開閉幕典禮不會像以往辦得如此轟轟烈烈了。

此外，東京奧運組委會也公布了舉辦時程表，8月份將與所有贊助商達成基本協議，9月開始商討如和防範新冠肺炎，明年1-3月落實各項討論方案，明年4月進入最後籌備階段。至於各項測試賽也將在明年3月起陸續展開，聖火傳遞也將從明年3-7月進行。

(中時 )