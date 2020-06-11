高雄市長韓國瑜任期最後1天，11日上午8時25分就趕赴市立殯儀館景行廳悼念許崑源，神情格外凝重，這也是他連續4天親赴靈堂致意，對於媒體提問，韓不發一語，僅拱手回應，在靈堂內待了近1小時，於9時20分從側門快步上車離去。

市立殯儀館景行廳8日開放親友弔唁許崑源後，韓國瑜已經連續4天前來靈堂上香致意，就連市長任期最後1天，在趕赴滿檔的行程前，還先行到殯儀館致意，看得出2人的好交情，對於媒體提問明日是否會繼續前來靈堂，他只以拱手示意，並無多做回應。

(中時 )