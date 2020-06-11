韓國瑜任期最後1天 第4度親赴許崑源靈堂致意 09:592020/06/11 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜任期最後1天，11日上午8時25分就趕赴市立殯儀館景行廳悼念許崑源。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜任期最後1天，11日上午8時25分就趕赴市立殯儀館景行廳悼念許崑源，神情格外凝重，這也是他連續4天親赴靈堂致意，對於媒體提問，韓不發一語，僅拱手回應，在靈堂內待了近1小時，於9時20分從側門快步上車離去。 市立殯儀館景行廳8日開放親友弔唁許崑源後，韓國瑜已經連續4天前來靈堂上香致意，就連市長任期最後1天，在趕赴滿檔的行程前，還先行到殯儀館致意，看得出2人的好交情，對於媒體提問明日是否會繼續前來靈堂，他只以拱手示意，並無多做回應。 (中時 ) #高雄 #議長 #許崑源 #墜樓 #市長 #韓國瑜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜派人勸退凱道遊行？真實原因終曝光！ - 政治 韓最後「穿雲箭」場地曝光 韓粉直播椅子數讓人驚呆 - 政治 看到這景象！洛杉基揭穿防疫成功真相 大酸陳時中 - 政治 罷免陳柏惟 顏寬恒為何如此反應 沈富雄爆背後原因 - 政治 最後穿雲箭！韓國瑜告別倒數 一早韓粉湧鳳辦「卡位」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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