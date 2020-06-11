高雄市長韓國瑜遭罷免後，支持者發起「報復性罷免」，新黨也針對台灣基進黨立委陳柏惟發起罷免，王炳忠表示，陳柏惟是公認的草包，批他「最孔鏘」、「噗嚨共」。對此，網友認為，若由王炳忠出來號召要罷免，那陳柏惟是不是穩了？

罷韓大將之一的陳柏惟，在韓國瑜遭罷免後，也成為被罷免對象。新黨青年軍昨（11）日正式宣布，發起罷免陳柏惟行動，王炳忠提到，基進黨一路靠反韓、罷韓起家，陳柏惟身為台中區域立委，關心高雄罷韓超過選區事務，對全國性的外交、國防、兩岸議題又草包無知，既然這麼關心韓國瑜，就讓他隨韓國瑜去吧。

對此，PTT網友ellis5566表示，由王炳忠這個「臭名昭彰」的人跟新黨出來罷免，加上顏寬恆本來就不需要罷免3Q，現在新黨出來更不可能弄臭自己，好奇問「3Q是不是穩了？」

其他人則表示，「3Q本來就不差，是被有心人污名化而已」、「他的團隊非常認真」，但也有人說「他要怎被汙名化我還真的不懂，他出的包哪一次是被扭曲的？斷交部？港人當兵？抽沙成航道？打手槍暈倒？」

（圖／摘自PTT）

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(中時電子報)