冤獄19年台南雙屍命案大逆轉 謝志宏獲判無罪定讞 09:522020/06/11 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 謝志宏無罪定讞，律師涂欣成感謝公平審判，謝志宏終於不再有煎熬。（本報資料照／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市19年前發生的歸仁區雙屍命案，謝志宏原與主嫌郭俊偉為姦殺陳姓女子共犯，經過監察院重啟調查，台南高分檢檢察官林志峰申請再審，台南高分院5月15日判決無罪，檢方未提上訴，全案11日定讞，謝志宏偉任律師涂欣成表示謝獲平反感到開心，終於可以開始新人生。 (中時 ) #謝志宏 #定讞 #命案 #上訴 #檢方 也許您會感興趣 社會熱門新聞 房東收租嗅到臭味 驚見年輕夫妻相擁陳屍套房 - 社會 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 台大教師沉痛 嘆行徑如紅衛兵 - 社會新聞 - 中國時報 泰國70歲總裁豪擲千萬娶妻 20歲嫩妻身分成謎 - 男女 檢察官怒轟冷氣限時害內褲濕 法律系教授林三欽力挺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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