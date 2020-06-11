台南市19年前發生的歸仁區雙屍命案，謝志宏原與主嫌郭俊偉為姦殺陳姓女子共犯，經過監察院重啟調查，台南高分檢檢察官林志峰申請再審，台南高分院5月15日判決無罪，檢方未提上訴，全案11日定讞，謝志宏偉任律師涂欣成表示謝獲平反感到開心，終於可以開始新人生。

(中時 )

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