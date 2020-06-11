花蓮縣承辦今年全運會疑似爆發工程疑爆發貪污弊案，包括花蓮縣政府教育處長李裕仁及教育處、體育會及廠商等10餘人昨(10日)天上午遭檢調約談搜索，檢方今天上午依貪污治罪條例將李裕仁及體育會理事長汪錦德2人聲請羈押，其他教育處官員等則以10萬至50萬元不等交保。

花蓮地檢署證實，針對相關弊案，已蒐證一段時間，因此指揮調查局東部機動工作站、花蓮縣調查站、高雄市調查處等前往教育處長李裕仁住處跟辦公室搜查，另外還包括體育會辦公室等處所，同時回體育會理事長、廠商等人進行調查。

花蓮縣府也證實英哀全民運動會有關，但僅強調是配合調查。縣府公布資料顯示，全民運動會預計在10月17日開幕，離現在剩128天。全運會硬體總經費3億5千多萬元，中央核定2億7千多萬元，地方配合款3千多萬元；軟體總核定經費1億1千多萬元，教育部核定近9千萬元，配合款1千多萬元。

(中時電子報)