新光保全今日召開股東常會，董事長林伯峰表示，雖然疫情影響，不過新保前5月營收逆勢成長，顯示新保成立40年來，已從傳統的安全服務轉進安心及智慧生活的服務，也將持績研究人工智慧應用發展，結合科技應用提供給客戶更好更便利的科技服務。

新保股東會也通過，配發現金股利1.9元、股票股利0.1元。林伯峰解釋，維持穩定配息政策，今年還是配2元，但考量疫情變數太多，所以保留部分現金在帳上，有一小部分改配股票股利。

林伯峰說，近年來隨著全球科技快速進步，大數據的廣泛應用,以及AI及5G的發展，多元化的物聯網服務,已經改變人們現有的生活模式。

新保因應台灣高齡化的社會結構,成立事業群新保生活關懷公司,將健康照護服務從個人推向機構,提供健康護、安心照護、安心接送與輔具代辦服務,引進適合機構或居家的輔具機器人及設立日照機構並且營運管理,且運用最新科技,發展智慧保全,拓展智慧門管、智慧家庭與智慧城市服務。

順應產業智慧化趨勢,新保與鴻海子公司肚肚進行策略聯盟,跨入店面智慧營銷(PoSS)市場。另因物聯網時代來臨,資訊安全日趨重要,也與關貿網路及華電聯網攜手推動資安閘門服務,為中小企業提供基本的資安解決方案與保障。

林伯峰說，會持續積極結合關係企業與事業群資源,尋求跨界、跨業與跨虛實合作,持續開發整合AIOT服務方案。

展望今年,林伯峰說，新光保全仍將持續努力於科技與保全的結合,推展智慧家庭、智慧門禁與智慧城市服務,相關的業務已獲得市場的肯定,業績都有所成長,雖然全球經濟環境受疫情影響,也將持續檢視企業内部經營體質,力求穩健營運,對外結合事業群和策略夥伴擴展業務,提供多元化的服務以滿足市場及客戶的需求。

(中時 )