達能（3686）公告5月營收約624萬元，月減3.74％。庫存壓力使得太陽能產品現貨價格於5月份持續下滑，其中仍以太陽能晶片及矽料跌價最為嚴重。

達能表示，5月份新冠肺炎疫情雖陸續有放緩跡象，全球各國在經濟衰退及失業率大幅攀升的壓力下，開始逐步放寬商業活動，由逐步返工、重啟商業活動，學生重返校園及重啟休閒娛樂，部分國家也於6月份開始有條件重新開放邊界。即使在歐美各國逐步重啟商業活動和中國630前的搶裝潮刺激下，太陽能產業各環節庫存依舊偏高，庫存壓力使各廠商祭出降低產能利用率及調降售價等措施，因此太陽能產品現貨價格於5月份持續下滑，其中仍以太陽能晶片及矽料跌價最為嚴重。

雖然歐美各國已開始逐步解封計畫，但新冠肺炎疫情卻仍在俄羅斯、印度及中南美洲國家持續蔓延，加上部分已解封國家持續面臨第二波疫情爆發的威脅，因此短期內產業依然無法擺脫新冠肺炎的陰影。在庫存偏高及需求不振的影響下，預期短期內太陽能產品價格將持續低迷。至於下半年是否有機會恢復全球光伏產業應有的動能，目前仍待持續觀察與追蹤。

達能科技目前依舊以減少營運現金流失為短期營運主要目標；即使在本業營運規模縮減下，營運依然受到此波疫情的影響。因此積極處理建物和少數設備資產，以活化成現金資產，作為發展新事業的資金來源，變成當務之急。此外，尋求與創新技術業者合作，一同拓展開發具發展潛力之新技術。

(工商 )