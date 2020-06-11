自行車廠三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）5月業績齊唱高歌；尤其是巨大 (9921) ，5月營收以70.85億元創下歷史新高，月增40.82%，年增31.68%，今日早盤爆量、一度衝上漲停274元，大漲了23.5元，創下2015年以來新高價！

自行車供應鏈都已明顯感受因歐美封城解禁，加上各國政府紛紛補助購車推升自行車買氣，預估6、7月還有一波銷售熱潮。

巨大集團今年前五月合併營收254.38億元，年減1.4%，減幅逐月縮小。巨大集團分指出，5月營收快速走揚，成長是來自巨大全球自有品牌銷售，以原幣計算，5月自有品牌營收較去年同期成長超過五成，同時，新冠肺炎疫情趨緩，各國陸續解封，民眾以自行車或電動自行車代步及運動的需求大幅增加。而歐洲許多國家政府為鼓勵民眾騎車，也積極增設自行車道並提供購車補助。

由於巨大自行車產品價位帶寬、且產品項目廣，成為歐美市場初步解封之後消費者選擇的首選，也因此巨大5月營收成長幅度，超越偏向高階產品為主的美利達 (9914)。

美利達5月合併營收25.82億元，月增 23.4%，年增7.86%；前五月合併營收 99.34億元，年減5.83%。在外資連日買超加持下，美利達今日開盤、股價最高站上198元，漲幅也高達7%，成交量已經破2900多張。

自行車金屬鏈條廠桂盟 (5306) 5月合併營收為4.64 億元，也創今年單月新高，月增 12.97%，年增14.04%；前五月合併營收 19.73億元，年減8.54%。

桂盟今日早盤股價最高衝到139.5元，大漲了10元，漲幅逼近8%，續創2年來新高，成交量逼近2000張。

(工商 )