高雄市長韓國瑜被罷免後，全國各地的韓粉都針對一些「反韓民代」要進行罷免投票，目前檯面上被點名的人分別有劉世芳、王浩宇、梁文傑、黃捷、陳柏惟等人。

一般而言外界認為上述五人中，陳柏惟因為身處立委單一選區、罷免過程中聲量又大，遭到罷免的機率最高，但是資深媒體人邱明玉指出，昨天發生的「突發狀況」恐怕會讓罷免的結果生變。

邱明玉在政論節目中表示，在新黨以及王炳忠等人在10日召開記者會，高調宣布要「罷Q」，這件事在罷免陳柏惟的輿論中起了相當大的作用；陳柏惟做為一個新科的立委，許多的行為都還維持著過去網紅時期的作風，也引起相當大的爭議，若這次罷免由民間，或是國民黨主導，可能都可以讓「罷Q」維持在正常的討論中。

「但是新黨這次跳出來表態反而是救了陳柏惟。」邱明玉指出，現在台灣到底有誰想當新黨的同路人？現在儘管有想要罷免陳柏惟的人，但看到「是新黨在領導連署」這件事，罷免的力道就會減少非常多！恐怕連顏寬恆、顏家都不會想跟新黨站在同一陣線，這次新黨根本就是「救了陳柏惟」！

(中時電子報)