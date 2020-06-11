醣聯(4168)的抗癌抗體新藥GNX-102預計於第三季起於美、台啟動第一期臨床試驗。

2019年醣聯自行開發的抗癌抗體新藥GNX-102取得美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)人體臨床試驗核准，預計今年第三季起將於美、台兩地展開第一期臨床試驗收案。因應COVID-19疫情，除原先規劃的四家美國醫學中心收案準備就緒外，公司更積極佈署台灣臨床試驗計畫；目前正與三家國內醫學中心積極洽談規劃，待簽約完成後，可望同步啟動收案。

除了即將展開GNX-102收案外，當前全球COVID-19疫情造成的警戒狀態，更顯示生物技術與製藥相關產業的重要性。今年全球生物製藥產業的重要展會「美國生物技術大會暨展覽會(BIO International Conference)」因應全球疫情，6月8~12日改為舉行線上會議「BIO Digital」。為強化與國際大廠間的互動與連結，醣聯今年首度參與，主打醣抗原抗體新藥開發、相似藥與新一代抗體技術等領域，會議期間與數十家的國際大藥廠及生技公司等進行線上洽談，推展抗體藥物產品授權，並討論建立技術合作可能性。

(時報資訊)