周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨上漲，受益於全球最大進口國中國的強勁需求提振，而玉米由於強勁的作物生長條件而走低，小麥連三日下跌後反轉上揚 ，但漲勢仍受美國南部平原冬小麥收穫進度的限制，

交易商指出周二的最新消息，中國的中糧集團購買了至少12萬噸美國大豆，並將於12月裝運；周一美國收割進度報告顯示，作物狀況改善後，令玉米市場繼續低迷，美國能源信息周三報導，上周乙醇產量日產7萬2,000桶，而玉米燃料的庫存減少67.4萬億桶；貿易商指出，俄羅斯受持續乾旱的支撐， 儘管收成接近，急需的降雨可望改善最大小麥出口國的前景。

終場7月大豆期貨漲2.25美分，報865.5美分，7月小麥漲1.75美分，報506.25美分，7月玉米跌1.25美分，報326.25美分，7月稻米跌1.5美元，5月黃豆油跌0.23美分， 5月黃豆粉漲1.7美元。(商品行情網)

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