在美國發布新禁令後，華為就成了眾矢之的，接連的歐洲英國、丹麥，亞洲日本都有消息傳出捨棄華為，找向其他5G設備商，現在風波似乎再持續擴大，北大西洋公約組織(簡稱北約)秘書長也表示，西方不能夠忽視大陸的崛起，因此，英國應該對華為5G進行審查，以確保安全。

路透社報導，北約秘書長Jens Stoltenberg認為，大陸正以各種管道進逼西方、甚至是北極地區的網路及電信等相關領域。

Stoltenberg提到，我們並不是要將觸手伸向中南海，只是要提醒大家，大陸已經離我們越來越近，因此，我認為現在進行新的審查非常重要，英國甚至其它各國都應該確保擁有安全的5G網路。

對此，大陸外交部發言人華春瑩回應，大陸對任何國家都不會構成威脅，希望北約能理性看待大陸發展。

北大西洋公約組織是歐洲及北美洲國家為實現防衛合作而建立的國際組織。

(中時電子報)