高齡社會來臨，提供長輩優質的長期照護服務已是刻不容緩的議題。佳世達(2352)科技攜手台南市政府，在經濟部工業局普及智慧城鄉生活應用計畫支持下，推動聯護管理系統應用平台，2年來成功拓展至台南市37個行政區、66間居服機構的涵蓋率高達97%，累積服務個案更超過6000名，不但創造150個就業機會，也節省75%的人工作業時間，成功帶動健康社會福利產業的整體發展，共同打造全台長照滿意度第一名的幸福城市。

長期以來，居家照護在費用核銷、人員管理、執行效率等，都十分耗時費力。佳世達聯護管理系統應用平台將繁複程序簡化，包括照護系統整合、智慧社福管理、智能數據服務應用、長照物聯網(IoT)應用、智慧客服管理及電子採購等六大平台，從派工、派案，到結案核銷，及時處理、改善冗長流程，節省75%人工作業時間。

智慧居家與生理訊號量測，也是聯護管理系統應用平台的兩大亮點；智慧居家透過智能管家、動作感測器等，即時異常警示，爭取黃金時間，預防意外。

生理訊號管理則是搭配智慧藥盒、智能手環，彙整健康大數據，連結至雲端資料庫，精準掌握被照護者的生理、心理變化，在熟悉的生活圈中，提供更全面的居家照護，讓長輩和家屬都能藉由科技及數據輔助，實現幸福台南的安居生活。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻也強調：聯護管理系統藉由智慧化的流程管理和使用介面，不只讓照護者好輕鬆，更讓長者好健康、呷百二。

集團願景是實現科技生活的真善美，智慧解決方案除了以友善方便的科技幫助客戶和使用者，更是善盡社會責任。這次藉由與台南市政府合作，協助政府部門、照護機構與受照護者，享受高效率、高品質的居家照護服務，展望未來，還會持續耕耘智慧醫院、遠距健康、長期照護等面向，也希望聯護管理系統將來有機會擴及更多使用者。

佳世達聯護管理系統應用平台同時關照B2G/B2B/B2C的三方需求，在設計時全面涵蓋政府管理、機構效率、使用者友善等面向，導入智慧化管理，並與台南市政府社會局長期照顧管理中心合作，兩年來得以落實與推廣，深受B2G/B2B/B2C三方肯定。

(時報資訊)