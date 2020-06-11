1.鴻海(2317)：5月營收創歷年同期新高+外資連買超3日，今早再戰80元。
2.震旦行(2373)：董座有信心今年營運季季高，多方碎步向上，再創波段高點。
3.金像電(2368)：Q3穩在高檔，33元形成短底，今早攻高約3%。
4.健策(3653)：5月營收歷史第三高、前5月年增35.8%，今年表現可期，今早朝280元靠攏。
5.南電(8046)：Q2營運回神，上半年獲利看俏，量價齊揚，回補5月18日向下跳空缺口。
6.台積電(2330)：5月營收月減2.3%，估6月攀高達標，早盤走揚至327元，成功突破3月初326元高點壓力。
7.茂矽(2342)：5月營收雙增，防疫、MOSFET雙題材，早盤反彈上漲近5.5%。
8.揚智(3041)：5月營收年增67.03%，下半年出貨看旺，股價上攻逾5%，衝3個月高點。
9.和大(1536)：配息2元，董座喊話，9月迎報復性訂單，晨盤走揚逾2%。
10.易威(1799)：5月營收為0.38億元，年增56.18%，開盤後火速攻頂，登本月高。
11.合世(1781)：前5月營收2.33億元、年增52.8%，激勵連拉3根漲停，登逾3年高。
12.杏國(4192)：胰臟癌新藥利多續點火，無懼遭列警示股，今日續飆漲停，登逾5年高價。
13.懷特(4108)：5月營收1034萬元，年增42.21%，晨盤放量攻頂，逼近前高22.75元。
14.華擎(3515)：伺服器追單給力，5月營收刷新高，激勵早盤大漲8%，登1年來高點。
15.和碩(4938)：客戶需求升溫，上修Q2財測，早盤挾量漲逾3%。
16.聰泰(5474)：5月營收雙升再創高，外資連5日買超，早盤高掛漲停。
17.巨大(9921)：5月營收年增逾3成，創單月歷史新高，帶動早盤一度攻上漲停。
18.康那香(9919)：攜手夏普可購樂，開放口罩預購，早盤聞訊漲逾6%，改寫前高。
19.富邦金(2881)：5月營收報喜，蟬聯獲利三冠王，早盤相對金融股抗跌。
20.圓剛(2417)：外資再加碼，昨日買超近3000張，支援多方開攻拿下漲停板。
21.友銓(5321)：5月營收雙升，Q2向上跨大步，股價連三跳，創逾4個月高點。
(時報資訊)
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