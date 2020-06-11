根據路透社取得的公司內部電郵，特斯拉執行長馬斯克向員工表示，是時候讓Semi商用電動卡車進入量產，受此激勵，特斯拉周三股價飆漲8.97%，突破1,000美元大關，收在1,025.05美元，市值達到1900.15億美元。

特斯拉盤中股價最高升至1,027.48美元。馬斯克在2017年發布Semi時表示，此款Class 8型電動卡車將在2019年投產，最近他表示Semi將在2021年以前進入量產。周三他在致員工的電郵中並未提及Semi確切的量產時間，但在推特發文「是的」（Yes），回答了消息是否準確的提問。

受此激勵，特斯拉股價一舉漲破千元大關，成為世界上身價第二高的汽車製造商，僅次於日本豐田汽車的市值22.76兆美元。特斯拉近來股價表現亮眼，市值突飛猛進，這表示馬斯克可望再獲得一筆股票期權獎勵。

根據這個分為12筆的股權獎勵方案，馬斯克獲得獎勵的條件為過去30天與6個月，讓公司市值一直平均保持在1000億美元，以及特斯拉過去4個季度營收達200億美元，或稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）達15億美元。

5月底馬斯克才剛獲得他的第一筆績效獎金，特斯拉按計畫給予馬斯克約170萬股認股權作為獎勵，以當時股價估算價值高達7.75億美元。

券商Wedbush將特斯拉目標價提高至1,000美元，並表示「還有上漲空間」，亦為特斯拉股價帶來提振。投資人亦看好馬斯克將發布「百萬英里」（million-mile）電池技術，讓未來特斯拉的電動車壽命更長、成本降低，以及增進續航里程。

馬斯克曾表示，電池與傳動系統將在內華達州的超級工廠生產。其他大部分工作可能在其他州進行，但未具體說明地點。他此前曾表示特斯拉考慮在其他州建立一座新廠，並暗示德州是候選地點之一。奧克拉荷馬與其他州也在爭取這項重大投資案。

(時報資訊)