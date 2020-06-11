朝鮮半島衝突升溫，北韓9日宣布切斷與南韓聯絡管道，美國回應「失望」，對此，北韓外務省今（11）日痛罵美國，不要插手兩韓事務，如果想要大選順利，就乖乖閉嘴。

南韓脫北團體日前在兩韓邊境對北韓發送「反朝傳單」，惹怒平壤當局，金正恩胞妹金與正透過官媒砲轟南韓縱容，痛罵脫北者是「人渣」、「雜種狗」，隨後平壤於周二宣布關閉與「敵人」南韓間的軍事和政治聯絡管道，兩韓關係陷入冰點，美國則對北韓的舉動表示「失望」。

針對美國回應，路透社、韓聯社引述北韓官媒朝中社今日報導，北韓外務省北美事務局局長權正根（Kwon Jong Gun）接受朝中社專訪時對美國提出嚴正警告，「如果想要接下來的總統大選順利舉行，華府最好閉嘴。」

權正根說，「南北韓關係完全是我們人民的事，沒有人有任何權利插手，如果美國持續插手別人的事物、隨意評論，而不是專注在自己的國內事務上，尤其現在美國國內局勢前所未有地混亂，美國恐會面臨難以承受的可怕大事。」

「如果美國不想面臨壞事，就應該閉上嘴巴，優先專注在維持國內秩序。」

「不只是為了美國的利益著想，也為了接下來的總統大選能夠輕鬆舉行。」

南韓智庫峨山政策研究院（Asan Institute for Policy Studies）研究員James Kim表示，目前尚不清楚北韓會如何干擾美國選舉，或是對川普的選戰造成什麼問題，不過，北韓的挑釁有可能進一步讓美國團結起來。

權正根還在專訪中批評美國隊南北韓問題表達失望的言論是「偽善」，因為美國一直在妨礙兩韓關係進展。

(中時電子報)