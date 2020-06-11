身為NBA整個聯盟30隊當中，唯一沒有公開發表聲明力挺反種族歧視的球隊，尼克如今也不得不向輿論壓力低頭了！相隔整整半個多月，尼克總算在官方推特貼出反種族歧視聲明，加上先前馬刺也替黑人受害者發聲，NBA的30隊總算立場一致。

「我們每一個人都該扮演好，盡力建立一個更公平、更正義的社會環境之角色，」尼克發布官方推文表示，「在這個社會環境中，不應該有種族歧視、偏見、暴力與仇恨，對於所有盡力改變或改善這個社會環境的人，我們都會全力支持。」

美國明尼蘇達州爆發黑人遭白人警察暴力致死事件是在上個月25日，尼克相隔半個多月時間才肯發聲，主因仍是爭議性十足的尼克老闆多蘭，由於他是美國總統川普的死忠支持者，當事件爆發後，他甚至還傳內部郵件強調尼克不會發聲。

隨著外界輿論壓力日漸增加，尼克所處的城市紐約，更是反種族歧視抗議活動最激烈的城市之一，多蘭只好無奈低頭，決定仍讓尼克發表聲明支持反種族歧視，問題是這種不痛不癢的官方聲明，除了被罵毫無誠意，多蘭更被球迷嘲弄不已。

(中時 )