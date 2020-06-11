「來是偶然 離開是必然」 回顧韓國瑜奇幻旅程

高雄市長韓國瑜宣布，市府團隊6月11日下台一鞠躬，也象徵韓國瑜政壇之路暫時告一段落。回顧過去兩年，從默默無聞的賣菜郎，變成大鬧高雄天宮的孫悟空，甚至批上藍袍出戰2020，崛起神速，政壇難找第二人，但爆紅背後也承擔了巨大的反動勢力。網軍抹黑抹紅，硬是把韓國瑜打得遍體鱗傷，最終拉下市長之位。

「怎麼拍得好像我當選依樣」，這是韓國瑜市長任期內最後一場市政會議，局處首長不捨鼓掌致意，韓國瑜依舊展現「韓式幽默」，化解離情傷感。

韓國瑜（2020.6.9）：「人生到了這個階段，到了這個階段，做什麼很清楚，來是偶然，離開是必然，一年半也好，四年、十年都要離開，問題是回首來時路做了些什麼，留下了些什麼，這是最重要的。」來是偶然，離開是必然，韓國瑜9個字道出了重回政壇又即將離去的心境。

韓國瑜與局處首長拍「畢業照」時，聽到支持者為他加油，馬上拱手回禮致意。（林宏聰攝）

過去近2年，韓流宛如龍捲風一般捲起政壇風暴，更打破高雄既定藍綠版圖。「我不要求滿漢全席，我也不要大魚大肉，我現在連滷肉飯都沒有」、「我們高雄只要東西賣得出去，人進得來，高雄會怎麼樣，發大財」、「各位這麼相信民進黨，民進黨也不是高雄人的爸爸，為什麼每一次要投他，人民才是政黨的爸爸，對不對」，簡單易懂的語言，打動庶民心聲，韓國瑜的魅力、煽動力，不僅讓高雄選戰炒出從未有過的熱度與媒體關注度，更締造不少國瑜障礙。

從機車瀑布到韓流夜市，再到場面壯觀的大進場，都是「韓流」獨創，九合一選舉更在韓流外溢效應下，國民黨橫掃16個縣市，也讓韓國瑜煞不住車，又一頭栽進總統大選。

凱道初選大會師，才號召一週現場就宣布突破40萬人站出來，到後山花蓮造勢，支持者更是不畏舟車勞頓，自發性包車搭數小時車程相挺，陸戰堅強實力，政壇難找第二人能跟韓批敵。國民黨副秘書長柯志恩：「完全不需要透過組織動員，就有非常多自發性的人，所產生凝聚力，我覺得這是過去到現在，都很難看的到，非常震撼人心。」

韓粉自主性開車或騎車跟在隊伍後方，現場氣氛熱絡，彷彿國慶嘉年華。（張晉銘攝）

國民黨四海同心團結造勢大會，來自海外的僑胞齊聚。（王英豪攝）

但韓國瑜登峰造極的民意，威脅綠營版圖，引爆的「韓黑勢力」也是從所未見。韓國瑜：「（綠營酸你不要賣身，賣水果不要賣身），我是賣笑，看到人就笑咪咪，這些酸言酸語不要管那麼多，我們專心衝經濟，（網軍）拿薪水、拿錢辦事，他們沒有理想，只要有雇主請他攻擊誰，他就開始攻擊。」

赴對岸搶訂單外銷蔬果，被解讀成是賣台，女兒韓冰被質疑不是親生，接連還有新莊王小姐事件、李佳芬父親砂石場風波，還有突然殺出來的王立強假共諜案，攻擊一波接一波，目標都為了要打殘韓國瑜士氣。

國民黨副秘書長柯志恩：「沒有人像韓國瑜一樣，是靠他一個人，從他的崛起到他的下來，都是他個人，我不覺得在未來政治人物當中，有像他這麼非典型的人。」

奇蹟性打下的高雄江山，6月11日後拱手讓人，孫悟空大鬧高雄天宮後，終將歸於平靜，韓流的大起大落，宛如奇幻旅程。

(中時電子報)