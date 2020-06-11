美國股市在解封後，指數反彈衝高，但中概股表現更是驚人，一些冷門中概股不僅股價巨幅漲跌，還頻繁觸發熔斷。

中概股是指在美國那斯達克掛牌的大陸上市公司，在美國掛牌的大陸房產公司房多多9日暴漲1,256.89％後瞬間跳水，10日收跌66.38％。總部位於上海的在線融資平台嘉銀金科的美國存托憑證（ADR），10日盤中暴漲900％後，收漲96.61％。

此外，穩盛金融盤中同樣暴漲700％後，收漲170.8％。金融界盤中暴漲117％，魔線盤中暴漲100％，普惠財富盤中也暴漲60％。

資深證期分析師李全順指出，中概股此一瘋狂景象並非第一次出現，主要原因分為三個方面：第一，美股走勢偏多，那指創新高，市場整體交易活躍；第二，大多數中概股流通量不大，資金一旦進場，股價容易迅速拉升；第三，中概股回歸趨勢出現，有估值提高的預期，所以有資金進場短炒。

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