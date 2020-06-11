捷克參議院議長維特齊9日宣布將於8月底率團訪台，將是有史以來訪台層級最高的捷克官員，而曾競選總統的捷克參議員德拉霍斯同日也宣布將在10月訪問台灣，促進兩國在網路安全和防疫等領域的交流。不過對於議長的決定，不僅親陸的捷克總統總統齊曼透過發言人表示，「議長此行如同烏克蘭東部分離地區」，捷克外交部長派提賽克也表示，在尊重一中原則下，建議議長別訪台。

據布拉格國際廣播電台報導，維特齊（Miloš Vystrčil）9日在記者會上表示，由於前任捷克議長柯加洛（Jaroslav Kubera）疑似因大陸施壓「不得訪台」之下而猝死，反促使他強化訪台意願；另外，他也難以忍受捷克受制於大陸，以及與對民主價值的堅持，讓他經過數月考量利弊後，最終決定訪台。

維特齊指出，也表示，另一個讓他經過數月才做出訪台決定的原因是在捷克新冠疫情處在高峰期間時，整個國家處在封城下亟需醫療物資，但他正在此刻目睹為了取得陸醫療物資，總理等人的發言得看大陸臉色，「最有權力的人竟是如此無力」，感嘆捷克只不過是大陸要進軍歐洲市場的一條管道，兩國並非對等夥伴。

不過，捷克總統府發言人奧夫恰切克（Jiří Ovčáček）則稱，維特齊訪問台灣，如同出訪烏克蘭東部分離地區頓內次克（Donetsk），而外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）也在捷克電視台上表示，「在尊重一中原則下，建議議長不要訪台」。

(中時電子報)