《國際經濟》負10.1→負47.6 日本大型企業商業信心創11年新低 10:172020/06/11 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本今年4~6月季度的大型企業商業信心，下跌至近11年來低點。 據日本共同通訊社報導，日本財政部和內閣辦公室於周四公布的資料，信心指數涵蓋資本在10億日圓(約930萬美元)以上的企業，該指數從上一季的負10.1，來到本季的負47.6，為連續第三個季度下滑。 本季的數據為自2009年首季以來的低點，當時是因為雷曼兄弟崩潰造成全球金融危機。本季之前較差的數據是2011年第一季的負22，當時日本遭受嚴重的311大地震以及海嘯侵襲。 (時報資訊) #的負 #本季 #日本 #大型企業 #商業 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！台股狂噴8天後… 專家鐵口明天漲跌 - 財經 蘋果降價太狠！iPhone 11銷量暴衝 陸手機受重傷 - 財經 陸晶圓龍頭砸800億追上台積電？ 一張圖曝殘酷真相 - 財經 1分鐘讀財經》星、港資金狂敲台積電！外資被自己軋爆 - 財經 保德信人壽 傳花落第一金控 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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