日本今年4~6月季度的大型企業商業信心，下跌至近11年來低點。

據日本共同通訊社報導，日本財政部和內閣辦公室於周四公布的資料，信心指數涵蓋資本在10億日圓(約930萬美元)以上的企業，該指數從上一季的負10.1，來到本季的負47.6，為連續第三個季度下滑。

本季的數據為自2009年首季以來的低點，當時是因為雷曼兄弟崩潰造成全球金融危機。本季之前較差的數據是2011年第一季的負22，當時日本遭受嚴重的311大地震以及海嘯侵襲。

(時報資訊)