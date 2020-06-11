旅遊業者雄獅（2731）今（11）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息2元。展望今年，面對新冠肺炎疫情重創，董事長王文傑認為是上市以來最具挑戰、也最有機會順勢轉型的一年，將從旅遊產業轉型生活產業，儲備實力等待產業復甦。

雄獅2019年合併營收創301.6億元新高，年增1.82％，惟遭逢國際動盪、罷工等亂流干擾，毛利率10.66％、營益率0.44％雙創新低。歸屬母公司稅後淨利2.19億元，年減14.26％，每股盈餘（EPS）3.14元，雙創近7年低點。

王文傑指出，去年是台灣航空史上衝擊出境旅遊市場最嚴重的一年，加上香港反送中抗爭影響當地旅遊觀光市場、中國大陸暫停赴台自由行簽證、澳洲森林大火、中美貿易戰等環境因素，皆衝擊觀光業發展。雄獅在全體同仁努力下，去年營收仍小幅成長。

展望今年，新冠肺炎疫情重創觀光旅遊業，嚴峻考驗公司持續經營能耐。雄獅率先成立防疫指揮中心、啟動異地上班，並積極與供應商協商成本及費用條件，配合政府紓困振興方案爭取補助。王文傑認為，將是雄獅上市以來最具挑戰、也是最有機會順勢轉型的一年。

王文傑先前表示，旅遊產業預期最快2022年、甚至可能2024年才會復甦，面對漫長恢復期，集團將由旅遊產業轉型生活產業，以維繫品牌價值、維護股東權益、為既有員工找出路，儲備實力等待產業復甦，目標將集團每年內需市場營收自20億元倍增至60億元。

王文傑認為，雖然旅遊產業前景撲朔迷離，但機會總是留給準備好的業者。如同莎士比亞名言「黑夜再怎麼漫長，白晝總會到來」，雄獅相信天道酬勤、天助自助，在最難捱的時候養精蓄銳深蹲，就一定可以走過暗夜、再度擁抱光明與希望。

(時報資訊)