聯發科(2454)今日舉辦股東會，由董事長蔡明介、執行長蔡力行主持，儘管今年全球爆發新冠肺炎，但聯發科營運穩住陣腳，上半年營收將相較去年同期會成長約10%，蔡力行也說，「聯發科上半年交出不錯成績，也希望下半年可以繼續」!

針對新冠肺炎對整體智慧機產業的衝擊，蔡明介表示，在疫情衝擊下，的確對整體智慧型手機市場上半年造成不確定性，最近比較穩定下來，手機的整體銷售確實有減少，只是手機在疫情的時候，其實也是一個很重要的通訊產品，這可說是一個新的趨勢。

蔡力行則指出，今年的新冠肺炎對產業影響確實非常大，尤其在大陸市場第一季出現非常大影響，第二季後續也看到一些，惟聯發科在如此的環境下還是表現相當不錯，也反映在第一季財報、第二季財測，整體預估，上半年的營收和去年同期會成長約10%，在如此辛苦的環境下，可以做到如此，主要是長年經營和產品組合，加上和客戶密切合作，今年是5G剛剛開始成長的一年，聯發科搶在成長初期的時候就已經進入市場，產品線豐富，在高階、中階還有入門款，都有很好的產品，第一季5G晶片就已經出貨，第二季則迎來高度成長，聯發科對於5G的發展非常有信心。

除5G的看好外，蔡力行進一步說，今年4G全年在全球衰退相當多，但是聯發科會保持很好的市佔率，主要就是因為產品優異，具有競爭力，市占率會繼續提升，至於其發產品上，他坦言，疫情確實造成影響，但是居家辦公、遠端學習等相關需求就不錯，整體來說，「聯發科上半年交出不錯成績，也希望下半年可以繼續」。

(時報資訊)