遠東銀（2845）今（11）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.468元、股票股利0.275元，合計派利0.743元。展望今年，公司將聚焦深耕數位金融、維持利基領先、發揮集團綜效等3大營運方針，秉持長期穩健成長的永續經營目標。

遠銀2019年營運維持穩健成長，淨收益117.21億元、年增4.49％，稅後淨利36.32億元、年增3.08％，每股盈餘（EPS）1.08元，獲利創近4年高點。營運規模持續擴大，總資產達6542.78億元，年增4.48％，逾放比0.279％、逾放覆蓋率510％，資產品質維持穩健。

展望今年，全球經濟前景不確定性升高，新冠肺炎疫情以猛烈黑天鵝姿態衝擊全球資本市場。遠銀2020年首季資產雖年增7.2％，但淨收益22.99億元、年減26.69％，稅前淨利4.02億元、年減70.81％，稅後淨利1.66億元、年減89.09％，每股盈餘（EPS）0.11元。

遠銀說明，首季獲利顯著衰退，主要來自投資金融商品的未實現帳面損失，以及擴大提存備抵呆帳、以防範未然影響。不過，自4月以來，金融商品價格漸次回升，以遠銀「輕股重債」的投資部位布局，隨著疫情趨緩，市場回歸基本面，獲利表現已經回穩。

遠銀指出，今年將同步拓展國內及海外資產，均衡發展個金及法金融業務，穩健增長資產規模。面對動盪的全球經濟及激烈的市場競爭環境，將秉持長期穩健成長策略，發展創新服務及產品，營造多元獲利來源。

遠銀今年營運聚焦3大方針，包括加速布建數位銀行，發展開放性社群金融平台（BaaP），串聯遠東金融生態圈。深化海外市場布局，完成新加坡、越南海外辦事處設立，加大海外業務獲利貢獻。執行個金事業群組織改造，提升組織效能，促動以客戶為中心營運綜效。

遠銀揭示深耕數位金融、維持利基領先、發揮集團綜效等3大策略，其中，整合財富管理、分行服務、信用卡、消費金融及保險等產品及服務通路，所成立的「個人金融事業群」已於1月正式啟動，追求在客戶、人員專業、營運管理整合上展現綜效。

而原訂第二季展開營運的新加坡及越南胡志明辦事處，則受疫情影響而暫緩，將待疫情趨緩後盡速啟動。法人金融業務營和產業供應鏈轉移潮及東協市場興起的策略不變，將關注台商動向、持續深耕跨境服務。

(時報資訊)