AI（人工智慧）是未來科技發展趨勢，資策會MIC調查指出，台灣AI的技術發展前三名以「數據推理推論」、「電腦視覺」、「語音與自然語言處理」為主，並以2016年AlphaGo事件為分水嶺，可發現2016年以後成立的台灣企業，發展的AI技術重心轉為以語音及自然語言處理為主。資策會MIC資深產業分析師韓揚銘表示，「AI落地」將是未來產業焦點，而當企業運用AI的情境愈多，愈需要良好的營運管理機制。

MIC表示，2016年以前成立的台灣企業發展AI時，以「資料擷取、標記或維運平台」技術為主，2016年AlphaGo事件發生後，語音與自然語言處理成了發展重心。入領域差別也顯示在企業AI應用領域趨勢，其中發展「跨領域應用」仍為主軸，驅動AI落地到各行各業產生效益。此外，醫療健康、行銷與媒體，也成為各企業應用AI的新興重點領域。

韓揚銘指出，觀測AI發展趨勢有幾大關鍵議題值得注意，包括「AI落地」將是未來產業焦點，落地之後，當企業運用AI的情境愈多，而落地後開啟的「後AI時代」，將帶來AI模型部署與監管、版本控制更新等挑戰，並驅動一波AI管理商機，當企業運用AI的情境愈多，愈需要良好的營運管理機制。

此外，落地前「效率」問題需要被解決，目前已有國際大廠開始透過晶片效率提升、分散式運算架構、使用剪枝技術讓模型最佳化、針對不同應用提供效率或推論程式改良，以加快推論與訓練時間、以迷你模型幫助落地等方式來提升效率。

MIC表示，隨著AI與感測技術發展帶動終端載具軟硬體升級，未來「非接觸式UI」發展值得關注。目前語音UI技術仍以說話者辨識、聲紋認證為主，可有利於電商、金融等行業辨識客戶身分與打造個人化服務，不過聲紋認證專利技術偏少，目前仍存在技術缺口。

視覺UI部分，布局熱點開始延伸至電子設備識別、3D模型或影像操作、影像分析如運動分析/決定位置或物件、通信控制等，顯示為AR/MR應用鋪路的意圖。

MIC指出，當終端載具被賦予更多感知能力，使用者將可透過手勢/動作、語音、視覺甚至腦波來與機器互動，資深產業分析師林巧珍表示，非接觸式UI將可催生更多智慧產品，也將提供更多中小型、無龐大研發資源的競逐者有機會躍升獨角獸。

(工商 )