宇珍國際藝術春拍21日登場，將推出三場專拍共計308件拍品，估價上看3億元，矚目拍品有曾在1935年倫敦國際展覽展出的清乾隆珍品，近百年後現身台北，以及美國永利集團Steve Wynn明代佛像珍藏等，是國內解封後首場大型藝術拍賣會。

在「金相玉質－乾舜堂玉器珍藏 II」專場，封面拍品清乾隆〈白玉仙山聖域圖山子〉出自上海及香港怡和集團後人，英國John Buchanan Jardine男爵收藏，並展覽及出版於1935年為慶祝英王喬治五世繼位25周年舉辦的「中國藝術國際展覽會」。另同樣出自英國John Buchanan Jardine男爵，且同展於此展覽的一件乾隆白玉蓋瓶，在香港佳士得2011年以港幣3,300萬元高價成交，而本件白玉仙山聖域圖山子此次僅以台幣800萬～1,200萬元起拍，勢將引起藏家競價。

重要中國瓷雜工藝精品專場有名列ART News Magazine票選世界十大收藏家的美國賭業鉅子永利集團Steve Wynn收藏的明代〈銅鎏金思惟觀音坐像〉。同類拍品可見香港蘇富比2010年一尊明永樂〈鎏金銅「如意輪觀世音菩薩」坐像〉，當時以港幣2.7億元成交，而本尊觀音起拍新台幣600萬元，增值空間大。

另皇室御用珍品1819-1838〈銀鎏金法國皇室御用餐具組〉，原為法國國王路易·菲利普一世之女Marie Clementine公主及夫婿德意志帝國薩克森-科堡-哥達王朝August Ludwig Viktor王子珍藏，出自倫敦佳士得2014年秋拍。

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