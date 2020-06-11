罷韓通過後，發生高雄市議長許崑源不幸墜樓身亡，事後卻遭到網軍帶風向，更有民進黨民代對許崑源酸言酸語。名嘴羅友志今天在他廣播節目《羅友志嗆新聞》爆料，前高雄市長陳菊初到高雄之際，也是靠許崑源協助。

羅友志說，自己在許崑源靈堂遇到幾名許崑源數十年好友，他們告訴羅，為什麼陳菊以前在議場被許崑源質詢的時候，都不敢回嘴，是因為陳菊當初到高雄只提一個行李，什麼都不知道，有人告訴陳菊，來高雄就要去找「奧源」許崑源，陳菊還真的去找；陳菊告訴他缺人缺錢沒地方，這三件事情，許崑源全部都幫。

羅友志很憤慨地說，許崑源往生之後，綠營民代跟網軍還要說「市長議長一起走，雙喜臨門」、「是賭很大？」、「人進得來，貨出得去，議長進棺材」、「早死早省錢」，這些話來帶風向。

前台北縣長周錫瑋表示，依照他所認識的許崑源，許不是會和稀泥的人，對許的惡言相向完全不能認同，沒有人性。周認為，這些言論有些可能是個人，但很多可能是「策略」，議長離世一定對綠營造成震撼，他們就會開始帶風向，去毀滅許崑源形象，說他黑道、抹黑他，讓老百姓信以為真，因為老百姓很多人不認識他。

周錫瑋說，台灣的政治已經變得不簡單，要毀掉一個人就是毀壞他形象，像是韓國瑜在年輕人的形象，其實就是對手塑造出來的，很多都不是真的。這是台灣民主最壞的事，講一些話，讓對方不滿意了，1450就出來了。

許崑源,羅友志,陳菊,周錫瑋

(中時 )