日本石垣市要把釣魚台改名，國民黨革實院長羅智強今天在臉書大酸「辣台妹」蔡總統遇中則倨，遇日則恭，「骨氣會轉彎」，並發動網路投票，不到1小時就有7412人投票，其中87％贊成「辣台妹不要變俗辣，對日本請硬起來！」

羅智強在臉書發文「辣台妹不要變俗辣好嗎？」指出，日本欺壓台灣的漁民，把釣魚台改名，騷擾台灣漁民的捕魚；蔡英文不是辣台妹嗎？怎不見對台灣漁民辣起來？辣台妹的辣，不是俗辣的辣，是吧！遇中則倨，遇日則恭，原來骨氣，也會轉彎。

羅智強也在他的粉專建立票選活動表示：日本將釣魚台改名，並頻頻騷擾我國漁民，相較於馬英九執政時期強力護漁，蔡英文政府逢日必軟，不敢為漁民硬起來，你覺得辣台妹應該要變俗辣嗎？

這兩則貼文不到1小時就有1.3萬人按讚，且有7412人參與投票，其中「辣台妹不要變俗辣，對日本請硬起來！」佔87％，「辣台妹當俗辣沒什麼，逢日必軟也沒關係！」佔13％。

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(中時 )