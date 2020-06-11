北市環保局11日查獲家樂福天母店1樓飲料區二氧化碳濃度超標，已依《室內空氣品質管理法》要求限期改善，並張貼室內空品不合格標示，若逾期未改善，將依法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

為確保消費者及大賣場員工呼吸健康，環保局3月起陸續以直讀式儀器進行二氧化碳濃度巡檢全市339處列管場所。

環保局空噪科長楊梅華指出，經查發現家樂福天母店室內二氧化碳濃度1207ppm，超過法規標準值1000ppm，該店在前年也曾被查獲二氧化碳超標，但與這次地點不同，環保局將啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善。

楊梅華進一步說明，當室內人數密度過高或通風換氣效率不佳，就會造成二氧化碳濃度累積，當二氧化碳濃度過高時，除會刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺，也會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，且很容易感到疲勞進而影響生活。

環保局表示，為改善二氧化碳濃度過高的問題，應增加空調設備外氣引入量及加強通風換氣效率，並適度執行進場人數控管。

(中時 )