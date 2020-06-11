台南左鎮光榮國小學童於左鎮化石園區演出「大海裡的小巨人～有孔蟲科學小劇場」行動劇場，趣味又富知識性的內容，讓遊客紛紛停留欣賞。（台南市光榮國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮光榮國小學童於左鎮化石園區演出「大海裡的小巨人～有孔蟲科學小劇場」行動劇場，趣味又富知識性的內容，讓遊客紛紛停留欣賞。（台南市光榮國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮光榮國小學童於左鎮化石園區演出「大海裡的小巨人～有孔蟲科學小劇場」行動劇場，趣味又富知識性的內容，讓遊客紛紛停留欣賞。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

「有孔蟲科學小劇場」來囉！台南左鎮化石園區與光榮國小為館校合一建築，雙方在共榮共享精神下，發揮園區教育使命，10日由光榮國小師生在園區一樓大廳舉辦「大海裡的小巨人～有孔蟲科學小劇場」行動劇場，趣味又富知識性的內容，讓遊客紛紛停留欣賞，給予熱烈掌聲。

左鎮化石園區表示，有孔蟲是種非常古老的生物，存在於地球已有5億多年的時間，能用來推測地層年代，是化石界中重要的「指準化石」，在多種科學研究領域上占有一席之地，在海灘上三不五時能看見的「星砂」，便是有孔蟲的外骨骼。

光榮國小的課程多元豐富，近來發展「愛迪生科學扎根計畫」，將科普繪本創作，轉化成小劇場，小朋友將自己上課科研成果加上音樂、道具，向遊客介紹「有孔蟲」及其對海洋的重要性，期望能喚醒更多國人對於海洋保育的重視，現場除了表演外還有問答活動，並贈送特製有孔蟲小吊飾。

光榮國小即將於今年8月轉型為實驗小學，未來將與左鎮化石園區有更多的館校合作，校長蔡坤良表示，目前正在培養小小解說員，期盼未來校際交流時，由學生上場導覽；而首次的行動劇場反應熱烈，也希望能發展成左鎮化石園區的招牌定目劇。

(中時 )