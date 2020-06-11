很少有一件財金單位首長任命案，能像新任金管會主委黃天牧一樣，獲得朝野一致好評。

有立委甚至說，黃天牧是這次內閣改組中，民進黨政府打出的少數好牌。

自從知道將接任金管會主委的職務後，黃天牧透露，一想到肩上的責任，有好幾天睡不好覺。不過，金管會前主委顧立雄認為，以黃天牧的專業能力，一定可以勝任，但黃天牧在個性上要放開一點，不必太不苟言笑。也當過金管會主委的立委曾銘宗指出，蔡英文政府需要一位馬上就能上手的金管會主委，黃天牧的任命，符合外界的期待。

黃天牧未來金融施政的主旋律，是穩定金融並協助金融產業發展。穩定的部分會貫徹顧立雄留下的政策；協助金融發展的部分，黃天牧也有自己想做的事，他說，顧立雄在金管會已立下一個高的標竿，「但每個人都有自己的特色，我會做我自己」。

顧親自拔擢 政策也顧規黃隨

5月20日下午接下金管會主委的大印後，黃天牧隨即召集金管會各局處首長舉行會議，討論的題目主要是消費者保護，而這也是顧立雄留給黃天牧的三道主要功課之一。

一般財金主管換人時，外界甚為擔心新官上任三把火，大幅改變前朝政策，令業者還要重新適應。5月21日黃天牧首次到立法院備詢時，多位立委非常關心「顧規」會不會「黃隨」？黃天牧再三保證會全力貫徹前主委顧立雄的決策。立委再問黃天牧：「就金融業務上，你難道沒有比顧立雄更精闢的見解？」黃天牧回說：「顧主委的見解，就是最精闢的見解！」

因此黃天牧上任後，首先執行顧立雄留下的決策，這包括消費者保護、本國企業可在OBU（國際金融業務分行）開戶，以及開放銀行等政策。

檢討獨立董事權限 避免變成經營權漏洞

黃天牧透露，5月20日下午他在金管會舉行的會議，就是要求檢討過去的作法，避免往後再發生類似金融業銷售雷曼兄弟債、TRF（目標可贖回遠期契約）等金融商品產生的糾紛。因為金融業的資本規模愈來愈大，面對金融機構，消費者地位非常渺小，其中存在嚴重的訊息不對稱，金管會必須加強監理，並要求各金融機構須堅持誠信待客原則，同時繼續辦理金融業公平待客的評比。

至於OBU原本只有境外企業才可以開戶，但金管會發現各銀行的OBU「外國客戶」，很多是台灣本地企業繞道到免稅天堂的開曼群島或英屬維京群島設公司，再用免稅天堂的公司到OBU開設帳戶；與其這樣繞了一大圈再回來，倒不如直接允許本國企業可直接在OBU開設外幣授信帳戶。對此黃天牧表示，這件事由他親自與中央銀行協調，預計在年底開放。而開放銀行是指第三方業者可與銀行業及財金公司合作，取得相關的業務資料，也預計在年底開放。

(中時電子報)