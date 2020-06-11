高雄市長韓國瑜因罷免案結果，今天最後一天到市府上班，明起將正式卸任市長職務，連帶讓高雄市長補選成為國民黨燙手山芋。對此，一路相挺韓的資深韓粉就認為，補選其實沒這麼難，並提出一些建議給國民黨。網友看完則坦言，「版主看得深刻明白」。

潘姓網友今(11日)在臉書發文表示，「國民黨真的不接地氣，在野久了，奴性也變得深刻，時局不好時紛紛避戰，時局好時兄弟鬩牆」。高雄補選沒那麼難，一堆論點「放棄讓他們自己玩才能看出差異」「要找資深重量級天王」「找在地議員或立委」…恐怕都不是答案。

去廣發英雄帖：尋找「在地高雄人」、「有志願和能力維持韓市府團隊成績」、「不一定要代表國民黨，可素人參選(目前有93萬人討厭國民黨，還要鏡子裡找人？)」。

最重要的是，「有公共政策論述能力」「有民間聲望或企業績效卓著」、「有個人特質」、「認同韓國瑜的精神和理念」。他重申，「這個人不宜由黨中央來挑或評選，要能和韓國瑜對接契合，認同韓的精神理念，且要反對貪二代重返執政，能應戰不理性議員的挑釁攻擊，瞭解地方生態或學養具佳，年輕人接受、韓流支持者能夠全力支持的人」。

這樣的人選不一定要披國民黨的招牌，但確定是有公共服務的熱忱，而且能為市長和議長平反的人，不為自己，而是理念型、公義型。

原PO希望，國民黨中央涉及這個人事案越少越好，黨中央跳進來干涉、各路人馬持續放話，只有扣分沒有加分。

這個英雄帖是「由下而上」推薦，而非「由上而下」，「海選」「非鏡子找人」，寧可找不到，而不要隨便倉促找人上場。寧可戰輸，輸的漂亮，而不是怯戰。且切記，要徹底排除少數人把持人選生殺大權」，至少要讓高雄市民知道國民黨有這個器量、識人、惜才、有心經營高雄，不輕言放棄。

資深韓粉網友在臉書發文建議，國民黨補選事宜。(圖/翻攝 潘姓網友臉書)

文末最後強調，一旦找到人選就全力支持，不要在背後放話批評，讓高雄人看看不一樣的國民黨，此時你就能讓民進黨內定的人選產生差異化，而且這個人和「我是您爸爸」站在一起時，直覺和情感都會投射給他。

文章一出，吸引不少網友駐足觀看留言，「頭腦清楚的人，永遠不在鏡子裡，版主看得深刻明白，這盤局讓人失望，感覺不值」。

(中時電子報)