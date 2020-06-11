大園警方破獲以檳榔攤為掩護的地下賭場。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大園警分局日前在觀音區中山路一段上，破獲一處地下賭場，現場查獲越南籍負責人朱姓女子及10名賭客，並查扣賭金98萬5700元、賭具及監視器主機、鏡頭等物品，全案依賭博罪、社會秩序維護法等罪嫌送辦。

警方調查，該地下賭場位於觀音區中山路一段上一處民宅，平時以經營檳榔攤作掩護，私下卻從事骰子賭博行為，而賭客都是由熟人互相介紹，加上該賭場從事賭博行為時會將鐵門拉上，並透過監視器觀察門外狀況，行事作風相當小心，令外人難以察覺。

警方表示，該處檳榔攤於5月初開始經營地下賭場，但因人車出入複雜，引起大園警分局注意，懷疑有從事不法情事。經警方多方蒐證，發現該檳榔攤確有可疑之處，遂於6月初向桃園地方法院申請核發搜索票前往搜索，當場查獲朱姓負責人及10名賭客，並查扣賭資、賭具、監視器主機及鏡頭等物品，警詢後將朱姓負責人依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另10名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

大園警分局長郭森永表示，目前國內疫情趨緩，室內賭博犯罪可能有所增加，警方將持續加強查緝治安顧慮場所，掃蕩不法情事，淨化轄內治安環境。

(中時 )