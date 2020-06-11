營建股「績優生」長虹建設（5534）今（11）日召開股東會，董事長李文造表示，去年獲利表現不錯，EPS達10.93元，「個人還算滿意！」雖然比前一年度低一點，但盈餘分配，比較高一點！

去年長虹主要認列長虹天際41.3億元、長虹天璽12.5億元、長虹陶都12億元、長虹天蔚4.4億元、明日綻4億元、長虹天馥3億元、長虹天薈2億元、世紀長虹1億元，並採完工比例法認列安康科技大樓約5.8億元、租賃收入2.2億元。

另外採權益法認列的轉投資收益，則約1.8億元。

李文造表示，去年稅後純益達31.65億元，EPS達10.93元，「我認為這個成績，個人還算滿意！」因為前年每股稅後賺14塊多元，主要是因為有一整棟辦公大樓賣給中華郵政壽險公司，去年則沒有一整棟商辦大樓銷售，所以全年獲利只比前年降一點，至於EPS則稍微少一點，所以少掉一整棟大樓銷售成績，還能有這個成績，所以還不錯。

今天會中也承認去年盈餘分配案，每股配發現金股利達6.3元。李文造表示，雖然比前一年現金股利7.5元，要少一點，但是盈餘分配比例是比較高一點。

另外，長虹今年股東會也修改公司章程。

長虹建設財務長陳茂慶表示，為考量平衡穩定的股利政策，擬修改公司章程，把盈餘分配基礎，從原本的未分配盈餘加計本期獲利，改為當年度獲利當作分配基礎。如此一來，就不會變成當年賺100萬，但要配發股利150萬、200萬。全案也照案通過。

被問到疫情對房市影響，李文造直指，疫前疫後，買氣落差並不大；本來房市從104年高點下來，大概價格下降1成半，不論價、量都是如此，預期以後應該會緩慢回升。

(工商 )