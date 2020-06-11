振興三倍券將7月15日上路，國內餐飲旅遊也逐漸興起「報復性消費」的氛圍。萬豪旗下的台北國泰萬怡酒店，也推出振興券加碼優惠。酒店內吃到飽餐廳MJ Kitchen 平日午餐每人原價1,188元、四人同行4,752元。7月15日起只要持3,000元振興券即可消費用餐，現省1,752元。

為了讓振興「即刻有感」，MJ Kitchen 餐廳更加碼自6月16日起至7月14日，消費者以現金或信用卡消費也能享有相同優惠，兩人同行平日午餐只要1,500元、平日晚餐和假日也只要1,750元，相當於63折的超值優惠，大啖餐廳推出的肉食系料理。除了「泰式嗆辣火山排骨」和「味增豬肋排」、「麻油雪花牛肉湯」等肉食系吃到飽美食，還能無限暢飲與百威啤酒合作的「百威金尊單一麥芽啤酒」，酒足肉飽還能大省荷包。

針對購買2019台北國際旅展(ITF)餐券的消費者，凡於6月30日前持券用餐，平日晚餐及假日午晚餐可免補200元差額直接使用，餐廳再加贈可於下次用餐使用的200元電子抵用券，相當於每張餐券再省400元！此外，餐券更可用於預購端午外送合菜組「端午粽躍禮」，包含「糯米荷葉珍珠苞」、「蟲草山藥燉玉排」、「蔗香煙燻元豚蹄」、「西施稻草甕窯雞」以及「明太子烤黃金鯧」等，單品購買880元到1,080元，6月17日前預購全套優惠價3,688元，均可使用餐券面額折抵消費，訂購金額滿3,000元再享大台北指定地區外送免運費，讓不想外出趴趴走的民眾，多一種消費新選擇。

(工商 )