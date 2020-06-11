疫情逐漸趨緩，振興三倍券將在7月上路，夢時代於6月18日搶先推出振興方案，首度與統一時代百貨台北店攜手合作，南北同步推出2020「超給利」優惠活動。

夢時代表示，自6月18日起至6月28日止，全館指定品牌消費滿2,000元送400元的超級回饋，包含200元商品抵用券、100元餐飲抵用券及100元指定品牌優惠折抵券。且首四日消費滿15,000元，加碼再贈300元，回饋更勝週年慶！活動期間，夢時代推出4大高雄獨家人氣角色期間限定店，此外，憑全館單筆消費滿額發票，享星巴克買一送一。為期11天的活動，讓民眾買得開心、逛得滿意、喝得歡喜。

夢時代現正舉辦「懶得鳥你甜甜時光期間限定店」，於6月18日至6月28日期間，另有「小熊學校?花漾樂園」、「黃阿瑪相遇十週年小店鋪」及「NYA-期間限定店」陸續登場，依據四大人氣角色的特色，集結各式流行服飾、居家雜貨、配件、文具、玩偶及聯名美妝等療癒商品，其中近百樣新品在夢時代搶先推出！為攻佔年輕族、親子客、上班族及貓奴們的記憶卡，4場活動共規劃16個互動體驗區，民眾可分別在懶得鳥及胖企鵝的懶骨頭厭世區、浪漫童趣的傑琪玩轉咖啡杯、超巨型阿瑪公仔及2米高NYA-黑色可愛大臉故事牆等趣味場景中，留下精彩合影。

夢時代表示，觀察民眾近幾個月的購物行為朝「宅經濟」挪移，其中3C家電消費力道持續成長。6月18日即將展開「超給利」優惠活動，除指定家電消費滿2,000元送400元外，3C指定商品更於首四日祭出滿5,000元送300元，滿15,000元再贈300元的超值優惠。趁此時購入SAMSUNG 旗艦機款S20 系列、ASUS超薄型電競筆電ROG Zephyrus G14、vivo年度新機「五眼電力神獸」Y50或OPPO 超廣角四鏡頭A9等熱銷商品，皆相當划算，歡迎有興趣的民眾前來參觀選購。

(工商 )