美國非裔男子佛洛伊德因警察壓頸致死引起全美憤怒，種族歧視及警察濫權議題因此在全球發酵。美國電商巨擘亞馬遜（Amazon.com Inc）一改長期以來以科技支持執法行動的態度，周三（10日）宣布未來一年內將禁止美國警察使用其臉部辨識軟體「Rekognition」。

近來美國示威活動連連，公民自由活動人士擔憂警察恐在示威行動中濫用臉部辨識系統執行逮捕行動，也有人質疑該系統的精準度，過去曾有研究顯示亞馬遜的Rekognition軟體一旦遇上膚色較深的人就難以判定其性別。

亞馬遜週三發表聲明指出，他們已制定規則來確保任何人使用該系統時都必須符合道德倫理，「我們希望這次停權能讓國會有足夠時間來推出適當的法規，如果國會需要，我們已經準備好提供協助。」

據報導，亞馬遜目前與佛羅里達州和俄勒岡州的執法單位合作，提供他們使用Rekognition系統，且亞馬遜也計畫與美國移民局合作。亞馬遜對此表示，該公司會繼續提供臉部辨識系統給Thorn和Marinus Analytics這樣的組織以打擊人口販賣並協助拯救受害者。

臉部辨識科技近來引發許多種族歧視議題，本周一（8日）科技巨擘IBM宣布，為確保人權及平等受到足夠重視，IBM將不再繼續研發面部辨識科技，該公司CEO克里希納 （Arvind Krishna）向美國國會發函表示，「提供面部辨識科技給執法單位使用將造成太多問題」，克里希納強調，IBM堅決反對任何人將科技用來監控大眾、種族歧視或侵犯人權與自由，該企業也絕不會對此視而不見。

(工商 )