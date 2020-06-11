台中市警六分局協和所員警於巡邏時接獲民眾報案，稱於安和路84-16號前有位迷失老人只知道自己的名字及家住天保街附近，卻不知家中電話等其他資訊。警員遂前往將其帶回所內，並聯絡福中里里長詢問後才得知老婦住所，隨後便由員警將其送返家中與家人團聚。

警方指出，警六分局協和派出所員警蘇原甲、賴承聰日前擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於安和路84-16號前有位老婦疑似走失。警方隨即趕往現場了解後發現96歲的廖姓老婦外出散步走失，但老婦對於警方的問題卻一問三不知，只知道自己住天保街附近。

警方為保護其安全，先將其帶返所後，經由所內同仁抽絲剝繭研判可能之住處，經聯絡福中里里長詢問後才得知老婦住所；且似乎母子連心，其兒子因母親尚未返家，擔心其發生事故至派出所報案，一踏入所內便看到自己的母親不禁又驚又喜，心中大石終於放下。

警方隨後駕駛巡邏車協助廖姓老婦返家與家人團聚，老婦家屬也非常感激警方的協助，才能結束這場迷途記。

警方提醒民眾，家中若有失智或高齡老人，建議讓其配戴具有聯絡資訊之手環。家庭成員間也須相互關懷，注意高齡長者之動向等，方能預防憾事之發生。

＃警方＃迷路＃協助＃家屬＃感激＃高齡

(中時 )