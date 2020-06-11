蘋果iPhone近期在大陸狂降價，大大提振買氣，讓大陸智慧型手機廠受重傷，也意味著儘管不支援5G，蘋果手機也能賣得很好。

綜合陸媒報導，根據電商平台實時銷量數據顯示，iPhone 11已經超越了榮耀Play3，正式成為累計銷量冠軍。值得注意的是，榮耀Play3更像一支千元（人民幣）手機，價格很低，而iPhone 11是唯一在排行榜前十名逾4000元人民幣的手機，另一款價格較高的手機是小米10，約3999元人民幣。

報導指出，蘋果今年首次以官方身分參加電商618促銷活動，降價幅度驚人！iPhone 11官網售價5499元人民幣，在電商平台只要4200元人民幣左右，吸引了不少消費者購買，讓這款不支援5G的手機成了大陸旗艦手機殺手。市場更預期，到了7月，iPhone 11可能會跌破4000元人民幣。

面對蘋果的降價促銷，安卓手機也跟進，不過因為安卓機利潤較低，跟iPhone相比降價幅度較小，且iPhone 11擁有性能出色的A13處理器和流暢的iOS系統，加上蘋果的品牌影響力，iPhone 11大砍價對安卓旗艦機造成不小的傷害。如今更有傳言指出iPhone 12入門版售價大約在4500元人民幣左右，如果消息屬實，大陸智慧手機恐怕還要面臨嚴峻的挑戰。

(中時電子報)