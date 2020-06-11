高鋒(4510)今天召開股東常會，董事長沈國榮指出，連續受到美中貿易及新冠肺炎影響，對工具機產業造成衝擊，這兩年機械業相當辛苦，高鋒2018年營收還有27.37億元，去年不到19億元，今年業績能維持去年就算不錯，工具機又是最後復甦的產業，最快10月有機會落底，如果看不到回升，復甦就要等到明年。

高鋒今天股東會通過去年度營業報告書及決算表冊，因為去年虧損0.28億元，也承認虧損彌補案，未分配盈餘降至1.87億元。

沈國榮表示，機械業連續遭受美中貿易及疫情挑戰，這兩年相當辛苦，經濟部近日還召見機械、零組件公會開會，瞭解這些產業訂單能見度，但似乎還看不到底部。

高鋒2017年及2018年營業額都超過27億元，一個月營收平均有2.3億元，但2019年衰退到19億元附近，單月平均營收剩下1.5億元，高低差異達到0.8億元。出貨部分，2018年月平均可出貨75台設備，2019年月平均降到50台設備，今年目前平均一個月更只有40幾台，希望加強轉單效益市場訂單爭取，整體年銷售台數預估566台。

公司前5月營收6.55億元，年減超過2成，希望接下來逐漸回升，全年營收努力朝跟去年水平努力。因為營業額低，費用分攤不夠，毛利相對減少，不過，公司有跟零件供應廠談降價，增加利潤。

雖然歐美逐步解封，疫情影像漸漸淡化，但沈國榮認為，機械業在零組件稼動率提升到85％才有機會轉佳，目前來看，市場認為今年10月有機會觸底反彈，如果屆時沒有看到，那就要延長到明年。

(時報資訊)