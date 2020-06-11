疫情衝擊趨緩，周三波羅的海BDI指數漲逾7%；受中國於疫情過後加速投資基礎建設影響，帶動海岬型船與超大型船散裝需求，此外各國政府積極採取經濟振興措施，增加疫後復甦力道，帶動波羅的海BDI指數出現連續9日上漲。

儘管先前受疫情影響，讓巴西的勞工法院於上周末發布命令，要求淡水河谷位於伊塔比拉（Itabila）的礦場停止採礦作業，但整體而言仍維持全年產量指引，因此現階段對巴西出口並不會造成太大的影響。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲50點，收764點，漲幅逾7%；海岬型運費指數(BCI)上漲180點，收1039點，其平均日租金為每艘9142美元，增加1077美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)小跌3點，收作796點，其平均日租金為每艘7168美元，下跌24美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲24點，收作556點，漲幅4.5%。(商品行情網)

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