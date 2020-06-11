美股消息面：

1.美國聯準會(Fed)宣布維持現行近零的利率水準與貨幣政策不變，此決議符合市場普遍預期，周三美元延續近來跌勢，尾盤跌0.38%，報95.959，盤中一度跌至95.72，創下3月中旬來新低。歐元、英鎊與瑞士法郎兌美元均觸及3個月新高。尾盤美元兌日圓跌0.6%，報107.08日圓，盤中最低跌至106.99日圓，創3周新低。

2.不畏最新數據顯示美國原油庫存升至歷史高點，在需求前景仍然看好下，周三原油價格由跌轉升，紐約期油收漲0.66美元或1.7%，為每桶39.6美元，盤中一度跌3.11%。布蘭特期油收漲0.55美元或1.3%，為每桶41.73美元。美國能源部宣布已購買12.6萬桶原油作為戰備儲油，亦為油價帶來支撐。

3.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存增加572萬桶，為5.381億桶，創下歷史新高，市場預估為減少173.8萬桶。汽油庫存增加86.6萬桶，遠超出市場預期的增加7.1萬桶。餾分油庫存增加156.8萬桶，少於市場預期的增加295.7萬桶。煉廠產能利用率提升1.3個百分點。上周原油進口量增加104.0萬桶/日。

4.美國5月消費者物價指數（CPI）較4月下跌0.1%，為連續第三個月走低，並落後市場預期的與上月持平；與去年同期相比則升高0.1%，亦不如市場預期的年增0.3%。排除能源與食品的核心CPI月跌0.1%、年增1.2%，不如市場預期的持平與年增1.3%。此外，民間部門每周平均實質所得成長0.5%。

5.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至6月5日）美國抵押貸款申請指數較前一周上升9.3%，為784.5，扭轉前一周的跌3.9%，並創下一個月新高。購屋抵押貸款指數較前一周漲5.3%，與上周漲幅相同。30年期固定抵押貸款利率微升至3.38%。

(時報資訊)