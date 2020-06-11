聯發科(2454)今(11)日舉辦股東會，針對手機品牌掀起自製晶片、或是原先僅自用的轉向有意外銷，都恐加劇聯發科必需面對的競爭，蔡明介今面對詢問，他表示，「該現象存在已久」，聯發科能做的還是持續投入研發，強化競爭力。

聯發科主要晶片客戶為大陸手機品牌，眾多大陸品牌中目前也僅有華為自製晶片海思惟成功案例，只是一直有消息指出包括小米、OPPO也有意跟進，至於三星自家晶片Exynos隨著全球智慧型手機銷售減緩，Exynos有意加入外售行列的消息也未曾斷過，上述種種現象都將左右聯發科在晶片市場的布局，加上大陸品牌小米、OPPO等更是聯發科重要客戶，這也使的相關話題持續圍繞聯發科。

面對手機品牌商有投入晶片研發，蔡明介表示，其實這不是今天才發生的，不論是手機廠擬研發晶片自己用，或是原先僅自用的想拿出來賣，這都是5~10年前就有的狀況，該現象存在已久，聯發科的因應之道也只有持續投入研發，針對客戶需求提供最佳產品。

蔡力行則補充說，半導體產業是一個成長的產業，聯發科要做的就是有好的技術、好的平台，把所有的產品產生最大的動能，以帶來最大的競爭力，希望未來2~3年的表現，也可以讓股東滿意。

(時報資訊)