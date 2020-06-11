艾美特-KY(1626)今天舉行股東常會，由於新冠肺炎因素，董事長史瑞斌人在大陸，由前董事長也是現任董事鄭立平代為主持。鄭立平指出，今年以來受到肺炎疫情干擾，全球經濟走下坡，尤其大陸市場影響不小，艾美特-KY經營績效也受到影響，前5月營收年減2成，不過，目前積極追趕進度，估計前5月仍有小幅獲利，下半年假設疫情和緩，下半年業績會好一些，上半年可以獲利，下半年相對是淡季，力拚損平，全年小幅獲利。

今天股東會通過2019年營業報告書、合併財務報表及盈餘分配承認案，將分配現金股息0.8元及股票股利0.2元，合計1元股利。 鄭立平表示，今年業績下滑有部分受到天氣影響，主要大陸夏天較晚，經銷商下單保守，到5月1日天氣才突然轉熱，內銷部門加緊接洽訂單，讓影響降到最低。外銷市場原本日韓客戶下單就較晚，在去年12月到今年1月客戶準備下單時爆發疫情，無法派人面對面洽談新產品，導致日韓衰退嚴重，到目前為止，日韓訂單下滑30％。歐美市場去年10月開始下單，目前影響不大，且占營收比重很低，沒有受到衝擊。總計前5月整體業績比內部預算減少20％，而因封城造成零售業下降，估計今年全年電扇出貨量減少10％。

在深圳舊廠改造部分，進度沒有受到太大影響，截至5月底，6棟廠辦大樓及住宅，進度最快蓋到16樓，預期年底結構體可完工，明年底前可交屋，艾美特分回36000平方米。而大陸新基建政策，也讓這區域因軌道交通受惠，原本6號線已經完工，13號線在廠辦門口，新基建增加第三條33號線，與原本13號線共用站體，有助提升土地價值。

(時報資訊)