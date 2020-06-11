隨著勇士本季戰績墊底，且未被列在22支參加復賽球隊之中，勇士總教練科爾終於談到「三巨頭」柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林的復出期限，「到了今年夏天勇士舉辦迷你訓練營，這3人都將健康歸隊，但這不是百分之百自願的訓練。」

會讓科爾如此保守預估的主因，在於勇士即將面對快要9個月沒有正式比賽的空窗期，所以今年夏天勇士自行舉辦訓練營，恐怕是難以避免的過程，科爾強調，「我們眼睜睜就要休息9個月時間，假如有人不想出來幹活，我會非常震驚。」

只是科爾的預估期限，或許太樂觀了，因為柯瑞、卓雷蒙格林兩人身上傷勢問題較不嚴重，柯瑞先前也宣告傷癒復出打了1場例行賽，可是克雷湯普生的膝蓋前十字韌帶撕裂傷勢，恐怕不太可能趕在今年夏天復出，除非他的復原狀況很好。

儘管聯盟正在考慮替8支沒有參加復賽球隊舉辦臨時夏季對抗賽，更找電視轉播，科爾卻直接打臉回應，「我們對於所謂的夏季對抗賽毫無興趣，假如在選秀大會之後，仍有一個正常版本的夏季聯賽，那麼或許我們還有可能想要參加。」

(中時 )