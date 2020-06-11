解封後商機再現 業績預估飆升3.6倍

淘寶台灣「618超級買買節」首波開幕慶創佳績，營收較母親節檔期飆增40%！延續強勁買氣，淘寶台灣祭出第二波狂歡優惠，6月16日（二）至20日（日）期間，活動商品滿619元，即可現折618元，再享0元超取免運。此外，6月18日當天早上10點至晚間11點，整點更限量發放「618超級買買券」，最低下殺5折起。不僅如此，追蹤淘寶台灣官方IG，活動期間天天都有機會拿到$999購物金！本次活動搭配「五0方案」的超取免運物流補貼，預期本月營收可再激升3.6倍，刷新2020上半年單月營收紀錄。

淘寶台灣「618超級買買節」首波開幕慶創佳績，營收較母親節檔期飆增40%

Apple系列商品下殺51折 震撼市場最低價 「美型電器」成王道新寵

3C 商品一直以來都是網購的熱門品類冠軍，淘寶台灣「618超級買買節」不負美名，直接祭出 Apple 系列商品市場最低價！搭配活動優惠疊加，藍牙耳機 AirPods Pro 不用5,300元即可入手；iPhone 11 搭配 AirPods Pro 組合優惠價不到29,000元直接擁有；MacBook Air 2020 i3 低於28,000元就能搶便宜入手！

自4月起，淘寶台灣發現部分兼具優美外型與機能的「美型電器」異軍突起，成為消費者的3C新寵，包括：韓國第一美髮品牌UNIX負離子吹風機、紅酒瓶造型的TiDdi隨手吸塵器、流線造型的固特齒聲波電動牙刷等。

此外，因居家健身風氣而爆紅的筋膜槍，已連續3個月擠進熱門搜尋關鍵字前5名，為提供消費者更獨一無二的選擇，淘寶台灣獨家販售業界最輕巧的iNO小捶按摩槍Hello Kitty聯名款，搭配「618超級買買節」優惠券疊加使用，只要4,176元即可輕鬆入手。

淘寶台灣獨家首賣iNO聯名Hello Kitty的小捶按摩槍

解封後三大商機：涼感衣物、抗汗美妝、輕旅行穿搭 單週業績五倍飆升

近日氣溫快速飆高，適逢「618超級買買節」開幕慶特賣，平台上與「涼感」相關日常衣物與「抗汗」持妝保養品，雙雙開出紅盤，連袂創下單週業績5倍飆升的驚人成績，熱銷商品前五名分別為：涼感濕巾、冷凝坐墊、冰絲防曬袖套、抗汗隔離霜、持妝蜜粉。

近日氣溫快速飆高，平台上與「涼感」相關日常衣物與「抗汗」持妝保養品，創下單週業績3倍飆升

除了涼感衣物和抗汗美妝用品以外，迎接解封後的端午連假，預計將有大批民眾展開2-3天輕旅行活動，旅行穿搭時尚將成解封後的三大商機之一。迎接消費者不一樣的穿搭需求，即日起淘寶台灣每日上架萬件新款流行服飾，搭配「618超級買買節」狂歡優惠，最低下殺至52折！此外，美國經典戶外休閒品牌Timberland官方旗艦館歡慶進駐全館3折起，更祭出人氣爆款的「磨砂革休閒鞋」限量優惠，只要1,282元就可以免運費直接送到家。

「618超級買買節」支持台灣本地品牌發展，狂歡活動期間，NARUKO牛爾推淘寶台灣獨家任選兩件商品最低45折起、寵愛之名全系列商品買一送一、Mdmmd明洞國際全館單品5折，讓消費者享優惠體驗台灣在地品牌優質商品。

淘寶台灣618超級買買節支持台灣本地保養美妝品牌，不僅買一送一，最低45折起

(中時電子報)